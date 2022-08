Ufficializzate le date dell’Inter: il calendario completo fino alla 16esima

Tutte le date nelle quali l’Inter sarà impegnata da qui fino al 16esimo turno di campionato. Il calendario completo

Dopo essersela vista dapprima con il Lecce ed in seguito con Spezia e Lazio, l’Inter di Simone Inzaghi riavvolge il nastro e guarda non soltanto alla Cremonese ma rivolge lo sguardo anche in vista dei prossimi impegni di campionato e non solo.

Proprio per questo, dopo aver portato a termine le ‘faccende’ di questa settimana – che vedranno i nerazzurri impegnati con Cremonese e poi Milan – l’Inter di Simone Inzaghi, metteranno quindi nel mirino i prossimi impegni futuri; vale a dire sia di Champions League che di campionato. Non a caso, in queste ultimissime ore, sono stati resi noti dati e orari dei prossimi turni di campionato; più precisamente da qui fino alla 16esima giornata di Serie A Tim.

Serie A, ufficializzate date e orari dei prossimi impegni: il calendario completo fino alla 16esima giornata

Come già anticipato poco fa, i nerazzurri, una volta dopo aver affrontato Cremonese e Milan, se la vedranno – oltre che col Bayern Monaco in Champions League – dapprima contro il Torino ed in seguito con l’Udinese. Da lì poi, ci sarà una sosta che vedrà l’Inter lontana dal terreno di gioco sino al prossimo 1 ottobre contro la Roma di Josè Mourinho. In seguito, una volta dopo aver ripreso confidenza col campo, gli attuali vice campioni d’Italia, affronteranno ben sette partite di campionato, per poi lasciare spazio a quello che sarà il prossimo Mondiale.