Zhang, pazienza agli sgoccioli: “Basta, vada via”

La rivolta dei tifosi contro i piani alti societari divampa sui social per la decisione presa su Acerbi, ultima mossa dell’Inter della sessione estiva di mercato

La bomba lanciata ieri sulle intenzioni di Steven Zhang di bloccare il trasferimento di Francesco Acerbi è esplosa lasciando dietro di sé una voragine di perplessità che hanno travolto soprattutto i tifosi nerazzurri.

Per quanto il profilo del difensore centrale della Lazio non piacesse per una serie di ragioni più o meno di carattere tecnico, i tifosi erano consapevoli dell’importanza che questa operazione potesse avere nei dettami tattici di Simone Inzaghi. Ora, dunque, la questione si complica. L’Inter potrebbe non avere a disposizione l’ultimo uomo utile a chiudere il cerchio dei disponibili in organico, a meno di una stretta da parte della dirigenza capitanata da Marotta ed Ausilio. Nelle prossime ore il suo potrebbe infatti strappare il consenso del presidente in extremis, con Acerbi pronto a svolgere le visite mediche all’Istituto Humanitas di Rozzano come prassi vuole.

Intanto, la rappresentanza nerazzurra non ha voluto restare nel silenzio dell’indifferenza, aprendo una lunga polemica sulla posizione immeritevole di Zhang al tavolo presidenziale.

L’invito a lasciare l’Inter, impazzano i tifosi

Sulla piattaforma social Twitter il popolo nerazzurro ha lanciato frecciate importanti e in molti chiedono che il presidente si dimetta in favore di una cordata forte.

Non avrei mai creduto che avremmo elemosinato per #acerbi.Che finaccia.#zhang — Law 🖤💙 (@lorellik26) August 30, 2022

Sappiamo da maggio (o prima) che #Ranocchia sarebbe andato via e che sarebbe servito sostituirlo. Delle due una: o #Zhang mente spudoratamente ai suoi dirigenti e poi si tira indietro all’ultimo, oppure conoscendo il budget #Marotta e #Ausilio hanno steccato nella programmazione — Federico De Rosa (@fefodero) August 30, 2022

C’è ancora qualche tonto ⚫🔵 a pensarla diversamente, millantando-giustificando il “modus operandi” di Suning?!?

L’ho scritto e riscritto…l’ho detto e ridetto…#Suning PROPRIETÀ PUTRESCENTE 19.12.2018

“Schiacceremo tutti, in campo e fuori.”

Cit.#Zhang

🎪 🤡 🇨🇳💩#Inter AMALA — Manuel Coter (@ManuelCoter) August 30, 2022