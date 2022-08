Accordo totale e addio Inter: tutto pronto per le visite

Sfuma definitivamente la pista che conduceva al giovane centrale svizzero, una delle poche opzioni disponibili sul mercato come alternativa ad Acerbi

La notizia dell’allontanamento dall’Inter ha trovato conferma in quel che ormai è un dato di fatto: Manuel Akanji diventerà un calciatore del Manchester City, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’.

Il difensore centrale, indiziato per prendere il posto di Ranocchia in una contesa con Acerbi e Chalobah, è infine sfumato dalle mani di Marotta: al Borussia Dortmund andranno 17 milioni di euro, mentre lui è atteso domani in Inghilterra per svolgere le visite mediche di rito in mattinata. A seguire la firma del contratto, le cui condizioni sono state discusse già tempo addietro.

Inter, dubbi sulla cinta difensiva: nessun rinforzo

A Simone Inzaghi non resta che affidarsi sugli uomini a disposizione, nella speranza che proprio a poche ore dalla chiusura della sessione di mercato non venga presa anche una decisione sulla cessione di Skriniar – tornato in auge in seguito alle dichiarazioni (e le speranze) del tecnico del PSG, Galtier. In ogni caso, il piacentino lamenta di qualche criticità che con certezza verrà sistemata a gennaio. Per il momento, tra i primi impegni di campionato e quelli di coppa, bisognerà fare di difficoltà virtù e tirare dritto.