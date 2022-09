Skriniar e il tentativo del Psg: risposta definitiva dell’Inter

Il Psg torna a farsi nuovamente avanti per Skriniar. Ecco cosa fanno sapere direttamente da Appiano

Dopo essere stato per un’intera estate al centro di numerose voci di mercato, Milan Skriniar, ad ora, era e resta al momento uno dei maggiori punti di forza dell’Inter di Simone Inzaghi; anche se, dopo aver preso atto di alcuni capovolgimenti di fronte che ci sono stati in passato sul piano del mercato, nulla è più da dare per certo.

Nonostante questo, l’attuale difensore nerazzurro, è già stato in grado di figurare in ben quattro circostanze su quattro durante questa stagione; raccogliendo di conseguenza 357′ assieme alla ‘Beneamata’. Da qui poi, seppur manchino solo nove ore alla chiusura della finestra estiva di calciomercato, ecco che il Psg tenta un ultimo e disperato assalto per provare a portare direttamente con se Milan Skriniar a Parigi. In tutto ciò poi, la risposta dell’Inter non si è minimamente fatta attendere.

Calciomercato Inter, il Psg tenta un ultimo affondo per Skriniar: la risposta dei nerazzurri

Dopo aver fatto tutta questa serie di premesse, è ormai chiaro che il Psg, voglia far di tutto pur di provare a portare via con se Milan Skriniar; in quanto, lo slovacco era e resta un’esplicita richiesta fatta da parte del neo tecnico parigino Christophe Galtier. In tutto ciò comunque, Zhang e i suoi, non se la sentono minimamente di ‘disfarsi’ del proprio numero 37 così in fretta (per di più a nove ore dalla chiusura del mercato). Ed è proprio per questo che, dall’Inter, fanno sapere che il giocatore resterà al cento per cento e che qualsiasi offerta fatta da parte del Psg verrà respinta.