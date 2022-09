Quinta giornata Serie A: designato l’arbitro del derby

Designato l’arbitro del derby, match valido per la 5º giornata di Serie A fra Milan ed Inter

Durante questi ultimissimi minuti, sono state rese note le designazioni arbitrali della prossima giornata di Serie A. Sale ora l’attesa nello scoprire a chi sarà stato affidato il derby tra Milan ed Inter, gara valevole per la quinta giornata di campionato.

Per il ‘derby della Madonnina’ è stato scelto Daniele Chiffi come giudice di gara. A lui il compito di dirigere quella che sarà la terza sfida – alla fine comunque casalinga – di campionato per i nerazzurri. Da un lato troviamo la squadra di Simone Inzaghi – reduce da una confortante vittoria maturata per 3-1 contro la Cremonese – mentre dall’altra parte ci sarà la squadra capeggiata da Stefano Pioli; reduce da un pareggio – che lascia comunque a tratti dell’amaro in bocca agli stessi rossoneri per non essere riusciti a chiuderla – fatto registrare contro il Sassuolo per 0-0.

Milan-Inter, arbitra Chiffi: i precedenti con ambedue le squadre

Fischietto tutto padovano per l’occasione quindi. A dirigere il match sarà proprio Daniele Chiffi. L’arbitro della sezione di Padova ha già condotto in passato sia i rossoneri che la ‘Beneamata’ ed il bilancio, in questo preciso momento, promette bene per entrambi i club. Difatti, il direttore di gara, ha già arbitrato in ben 9 circostanze i nerazzurri; con tanto di 5 vittorie e 4 pareggi (senza perdere alcuna partita ad ora quindi). Situazione simile invece per la squadra guidata da Stefano Pioli, i quali, hanno già incontrato Chiffi in passato; collezionando di fatto 6 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta. A coadiuvarlo questa volta però, ci saranno Meli e Peretti. Quarto uomo designato Marcenaro e al VAR ci sarà direttamente la coppia Di Paolo–Paganessi.