Marotta: “Derby dà motivazioni particolari. Skriniar? Proprietà irremovibile”

Le dichiarazioni dell’Amministratore delegato nerazzurro Marotta prima del derby Milan-Inter valevole per la quinta giornata di Serie A

“E’ un derby molto importante, ora non bisogna mai guardare la posizione in classifica ma il contesto, il pubblico presente. Senz’altro questa è una partita che dà motivazioni particolari”. Così Beppe Marotta a ‘Dazn’ poco prima del fischio d’inizio di Milan-Inter, stracittadina valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A.

Il derby arriva a due giorni di un calciomercato molto intenso per i nerazzurri: “Che giudizio do? E’ stato un mercato molto difficile – ha risposto l’Ad interista – Il nostro compito è stato ed è dare continuità all’azienda e allestire al contempo una squadra competitiva. La proprietà ha inciso, è stata irremovibile quando sono arrivate richieste per Skriniar. Con Ausilio e Baccin abbiamo creato e finalizzato le opportunità che volevamo, alcune sono andate in porto e altre no, ma questo fa parte del mercato e quindi la valutazione è positiva”.