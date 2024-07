Game over Inter, scambio da sogno con il Torino: tutti i dettagli

Affare sfumato per l’Inter. C’è il Torino su uno degli obiettivi dei nerazzurri. L’affare può chiudersi con una contropartita

Prosegue la preparazione pre campionato dell’Inter campione d’Italia. Il gruppo a disposizione di Inzaghi si va via via completando. Dopo Zielinski, sono arrivati ad Appiano Gentile tutti gli azzurri impegnati all’Europeo. Barella, Dimarco, Bastoni, Frattesi e Darmian si sono aggregati ai compagni per l’inizio degli allenamenti e non è esclusa la loro presenza alla prossima amichevole contro il Las Palmas.

In attesa di altri reduci dagli impegni estivi con le Nazionali (mancano all’appello Lautaro, Dumfries, De Vrij, Pavard, Thuram, Sommer e Calhanoglu), Inzaghi attende anche il possibile rinforzo in difesa di cui si scrive, ormai, da giorni. Svanito Cabal, acquistato dalla Juve, l’Inter valuta altri profili. Scartata l’ipotesi Rodriguez, nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Jakub Kiwior, destinato a lasciare l’Arsenal. ma non in prestito come vorrebbero i nerazzurri.

In attesa del difensore, possiamo ormai ritenere con certezza che un altro obiettivo di mercato dell’Inter è ormai saltato definitivamente. Sembrava tutto fatto per il suo arrivo in nerazzurro prima della brusca interruzione della trattativa.

Addio Inter, il Torino prova a prenderlo: scelta la contropartita

Ci riferiamo a Tanner Tessmann, centrocampista 22enne del Venezia, per il quale l’Inter aveva raggiunto un accordo di massima, sulla base di sei milioni, con il club lagunare. La trattativa poi è sfumata per la mancata intesa con gli agenti del giocatore statunitense, destinato comunque a lasciare il Venezia.

Tessmann ha mercato in Serie A. Già durante la trattativa con l’Inter, il Torino era sulle sue tracce e ora potrebbe affondare il colpo. Lo scrive Tuttosport che ipotizza l’inserimento di una contropartita nella trattativa con il Venezia. Quest’ultima sarebbe stata individuata nell’attaccante Pietro Pellegri, un innesto che farebbe comodo ai lagunari, i quali potrebbero cedere anche l’attaccante Gytkjaer, ambito da vari club di Serie B.

Difficile, tuttavia, che l’eventuale affare tra Torino e Venezia possa chiudersi con uno scambio secco, a causa delle differenti valutazioni tra i due giocatori coinvolti. Al contempo, Pellegri è anche seguito dall’ambizioso Como di Cesc Fabregas, con il quale l’attaccante ha condiviso una passata esperienza al Monaco.

Il Torino, comunque, non molla la presa su Tessmann, forte della volontà di mettere a disposizione di Vanoli un centrocampista di valore, specie se dovesse essere ceduto Ilic, per il quale la trattativa con lo Zenit si è bloccata. Vanoli che ha allenato Tessmann nell’ultima stagione in Serie B con il Venezia nella quale il centrocampista statunitense è stato grande protagonista, attirando l’attenzione anche di club esteri specie dalla Premier League con Brentford ed Everton pronti ad inserirsi.