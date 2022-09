Grande equilibrio tra i due: i precedenti tra Inzaghi e Pioli

Inzaghi e Pioli si sfidano ancora una volta l’un l’altro in campo. I precedenti tra i due in Serie A

Reduci dall’aver affrontato ben quattro compagini durante questo inizio di campionato – conquistando ben tre vittorie tra l’altro – i ragazzi di Simone Inzaghi, volgono ora lo sguardo unicamente verso il derby di questa sera; in programma alle ore 18 contro il Milan.

Ed è per questo che, dopo essersela vista dapprima con Lecce e Spezia ed in seguito con Lazio e Cremonese, gli attuali vice campioni d’Italia, proveranno ora ad avere la meglio sui propri cugini rivali. Tanti i duelli a cui vedremo far fronte durante tutto l’arco di questo match: pensiamo per esempio a quello tra: Calhanoglu e De Ketelaere o addirittura a quello tra Lautaro e Giroud. Tra questi però, c’è anche quello che va al di fuori del campo ed è proprio quello tra i due tecnici di Milan ed Inter; e quindi rispettivamente Simone Inzaghi e Stefano Pioli.

Milan-Inter, spunta fuori un dato sorprendente: tutti i precedenti tra Inzaghi e Pioli

Difatti, quello che emerge dagli scontri diretti in campionato dei due tecnici, è un bilancio del tutto in equilibrio; in quanto, Stefano Pioli e Simone Inzaghi, durante il corso di tutta la loro carriera, si sono affrontati in Serie A numerosissime volte, ottenendo di conseguenza 4 vittorie e 3 pareggi ciascuno. Un dato più che clamoroso questo e che non fa altro che alzare decisamente la posta in palio insomma. Così facendo dunque, nel caso in cui una tra Inter e Milan dovesse avere la meglio sull’altra, questa ipotetica vittoria spezzerebbe di fatto l’equilibrio che regna tra i due allenatori in questa competizione.