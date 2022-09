Riflettori puntati su Milan-Inter: questo il primo verdetto del derby

Torna di scena il ‘derby della Madonnina’. Ecco tutto quello che fa sapere il primo resoconto di questo match

Dopo aver assistito a qualche big match andato di scena durante le scorse giornate, ecco che durante questo turno di campionato, ci saranno addirittura tre sfide importantissime. Pensiamo per esempio a quello del ‘derby della Madonnina’; ma non è finita qui.

Diciamo questo perché, ad inaugurare questa quinta giornata di Serie A, ci penserà dapprima Fiorentina–Juventus e sarà solo in seguito che questo big match lascerà spazio – oltre che a Lazio–Napoli di questa sera – al primo vero derby di questa stagione: vale a dire Milan–Inter. Tanti i duelli ai quali vedremo far fronte su questa sfida a partire dalle ore 18; pensiamo per esempio a quello tra Calhanoglu e De Ketelaere o addirittura a quello tra Lautaro e Giroud. Nel frattempo però, in tutto ciò, è già spuntato un primo verdetto su questo match.

Milan-Inter, è spazio ai pronostici: c’è già un primo verdetto sulle quote

Dopo aver fatto tutta questa serie di premesse insomma, è doveroso dire che, nonostante le tante vicissitudini che hanno caratterizzato l’Inter durante questa sessione di calciomercato – fino ad arrivare alla pesante assenza di Romelu Lukaku tra l’altro – i bookmakers, danno – al momento – per favorita la squadra di Simone Inzaghi. Ed è per questo che, le quote pubblicate direttamente da ‘StarCasinò’, vedono infatti i nerazzurri vincenti a 2,65, contro la quota del successo rossonero che si aggira intorno a 2,80. Il pareggio invece, è dato a 3,25; e così facendo insomma – come ci si poteva ben aspettare tra l’altro – le previsioni sostengono che si tratterà di una sfida del tutto combattuta.