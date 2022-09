Champions League, designato l’arbitro di Inter-Bayern Monaco

Le ultime Inter news registrano la designazione dell’arbitro per la partita della squadra di Inzaghi contro il Bayern Monaco in Champions League

Messa da parte la delusione per la sconfitta nel derby contro il Milan, per l’Inter è tempo di pensare alla Champions League. Mercoledì sera alle ore 21 a San Siro, i nerazzurri ospiteranno i campioni di Germania del Bayern Monaco per la gara di esordio del girone C della massima competizione europea.

Mentre sale l’attesa per il big match del ‘Meazza’, la Uefa intanto ha designato gli arbitri della partita. A dirigere la gara sarà Clement Turpin, 40enne francese che avrà come assistenti i connazionali Nicolas Danos e Cyril Gringore, mentre il quarto uomo sarà Ruddy Buquet. Coppia transalpina anche al VAR, dove agiranno Jerome Brisard e Willy Delajod. Il bilancio del fischietto di Oullins con le squadre italiane è in perfetta parità: 8 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte. Tre i precedenti con l’Inter: il primo risale addirittura a dieci anni fa: nei preliminari di Europa League l’allora squadra di Stramaccioni perse in casa 2-0 contro l’Hajduk Spalato, passando comunque il turno. Più recenti gli altri due e sempre nella fase a gironi di Champions: successo casalingo 2-1 contro il Tottenham nel 2018-19 e ko esterno 3-2 contro il Real Madrid nel 2020-21.