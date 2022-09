Rassegna stampa, i titoli sull’Inter di lunedì 5 settembre

Dalla Gazzetta dello Sport a Tuttosport e al Corriere dello Sport: i titoli sull’Inter dei quotidiani sportivi nazionali

La rassegna stampa di Interlive.it vi offre i titoli dedicati alla squadra nerazzurra sui quotidiani sportivi di oggi, lunedì 5 settembre.

GAZZETTA DELLO SPORT – “Inter e Juve non ci siamo”. “Sotto accusa difesa e big. Inzaghi vuole subito la svolta”. “GIOCATORI SOTTO ACCUSA: Inzaghi chiede la svolta a big e difesa”. “Lukaku in volo con il fisioterapista. Continua il recupero in Belgio”. “Dzeko titolare in Champions: le notti d’Europa lo esaltano”. “Le alternative: Onana già scalpita, Mkhitaryan pronto. Ma dov’è Asllani?”.

CORRIERE DELLO SPORT – “Processo Inter, difesa sotto tiro”. “BRUTTA SCOPERTA: UN’INTER INDIFESA. Troppi gli 8 gol già incassati in questo avvio. Inzaghi saldo ma clima sospeso alla Pinetina”. “Più che idee serve continuità”. “Il peso del mercato su alcuni elementi. Handa non al top, Onana si scalda”. “Lukaku in Belgio per recuperare”.

TUTTOSPORT – “Inzaghi ha perso l’anima Inter”. “INTER, E’ CRISI DI IDENTITA’: Una squadra fragile e nervosa che si disunisce alle prime difficoltà”. “Lukaku, controllo in Belgio: lo staff della Nazionale vuole verificare l’entità dell’infortunio”. “Neuer spiega: si vince nel mezzo”. “Bastoni, De Vrij, Handa e Skriniar: da solido muro a banda del buco”.