Inter, cercasi Asllani: l’allarme lanciato da Inzaghi

Asllani non trova spazio e prova a dare una svolta. Ecco tutti i segnali lanciati direttamente da Inzaghi

Reduce dall’aver disputato un intero pre-campionato ad ottimi livelli, Kristjan Asllani, ad ora, non è ancora riuscito a ritagliarsi il proprio spazio ed è per questo che incominciano a sorgere i primi ‘bilanci’.

Difatti, dopo essere approdato in quel di Milano durante quest’estate, il giovane talento albanese, non è riuscito a raccogliere neanche un’apparizione dal 1′ in campo con indosso la maglia dell’Inter. Nonostante poi in tanti siano a conoscenza di tutte quelle che sono le sue qualità – tra cui Simone Inzaghi in primis – è stato proprio lo stesso tecnico piacentino a concederli due soli apparizioni nei minuti finali di gara dapprima con lo Spezia ed in seguito contro la Cremonese. Da qui poi, ecco che spunta fuori un altro dato poco convincente.

Inter, Asllani ‘jolly’ inutilizzato: solo 24′ concessi da Inzaghi

Dopo aver fatto tutta questa serie di premesse, è doveroso dire inoltre che, nonostante Inzaghi e tutta l’Inter, durante queste ultime settimane, abbiano dovuto far fronte all’infortunio di Henrikh Mkhitaryan, lo stesso tecnico piacentino, ha concesso solo 24 minuti di gioco al proprio gioiellino classe ’02 ed è per questo che incominciano già a sorgere i primi interrogativi. Nel frattempo, Kristjan Asllani, si guarda intorno e continua ad osservare e studiare i più grandi.