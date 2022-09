Arriva la stangata dalla Uefa: “Rischio di blocco del mercato per Inter e Milan”

Il giornalista italiano interviene e fa da lì il punto della situazione dicendo la sua. Ecco la mossa da parte della Uefa

Dopo aver fatto clamore negli ultimi giorni la notizia riguardante il Fair-Play finanziario, ecco che emergono nuovi dettagli in merito a questa vicenda. Al centro quindi, non c’è soltanto l’Inter, ma anche altri numerosi club europei.

Difatti, dopo che oltre 25 società europee sono finite ancora una volta nel mirino della Uefa – per via della violazione sulle norme del Fair Play Finanziario chiaramente – ecco che incominciano a venir fuori nuove ed altrettante indiscrezioni a riguardo. Non possiamo far altro che riferirci quindi a blasonati club come quelli di: Inter, Milan, Roma e Juventus. Da qui poi, dopo aver fatto presente – nelle scorse settimane – di tutta quella che è la situazione riguardante alcune di queste società italiane, ecco che – proprio come fatto presente da Marco Bellinazzo – cambiano le sanzioni applicate dalla Uefa.

Bellinazzo fa chiarezza e dice la sua: “La Uefa ha cambiato provvedimenti. Ecco cosa rischiano Inter e Milan”

Dopo essere intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, Marco Bellinazzo, ha fatto presente quelle che sono – e che potrebbero diventare – le sanzioni comminate a Juventus, Inter, Milan e Roma da parte della Uefa; ed è per questo che ha così esordito: “La Uefa ha cambiato le norme di controllo contabile. Non c’è più la vecchia regola sul Fair Play Finanziario ed è così che potrebbero scattare anche altre sanzioni nei prossimi anni; chiaramente se non si dovessero rispettare le scadenza fissate per rientrare nelle norme Uefa. Milan e Inter rischiano infatti il blocco del mercato in entrata con solo le loro uscite, in modo tale da poter fare mercato in attivo. Il Napoli invece, si è portato avanti tagliando costi importanti. Nei prossimi anni scatteranno delle limitazioni per questi club che continuano a spendere più del dovuto”.