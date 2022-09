Summit in casa Inter, con Inzaghi salta la prima testa

Le ultime Inter news dopo la sconfitta nel derby con il Milan riportano di un meeting tra Inzaghi e la dirigenza: decisione pesante in vista

Adesso basta. Due sconfitte in appena cinque giornate di Serie A sono inaccettabili. L’avvio di stagione dell’Inter è stato pessimo, con due sconfitte negli scontri diretti contro Lazio e Milan che hanno minato le certezze della squadra nerazzurra. Eppure non tutto è perduto perché, al netto del posticipo che l’Atalanta deve giocare stasera col Monza, la vetta della classifica dista appena due punti.

Ma adesso serve una svolta radicale, a partire dal delicatissimo match di esordio nel girone di Champions League a San Siro contro il Bayern Monaco in programma mercoledì sera. A preoccupare è soprattutto la difesa o, meglio, la fase difensiva. Con 8 gol subiti in 5 gare, quella dell’Inter è tra le peggiori retroguardie del campionato: peggio hanno fatto soltanto Verona, Spezia, Sampdoria e le neopromosse Cremonese e Monza. Dati imbarazzanti che confermano il campanello d’allarme scattato nelle amichevoli precampionato, quando la squadra di Inzaghi incassò 10 reti in 5 partite. Il terzetto difensivo delle meraviglie non dà più garanzie: Skriniar e De Vrij appaiono distratti dal mercato, col primo corteggiato a lungo dal Paris Saint-Germain ed il secondo in scadenza di contratto a giugno. Bastoni, invece, è fuori forma.

Inter, confronto tra Inzaghi e dirigenza: decisione shock

Il primo a finire sul banco degli imputati, come sempre in questi casi, è l’allenatore. Ieri c’è stato un summit ad Appiano Gentile tra Simone Inzaghi e tutta la dirigenza: presenti Marotta, Ausilio, Baccin e Zanetti. Il tecnico piacentino, forte del recente rinnovo del contratto, non è in discussione, ma i vertici del club nerazzurro gli hanno fatto capire che si aspettano la risoluzione dei problemi in tempi brevissimi. A sorpresa, la prima testa a saltare potrebbe essere quella del capitano Samir Handanovic. Il portiere sloveno non è il principale responsabile dei gol subiti nel derby, ma non è mai decisivo come invece è stato Maignan dall’altra parte. Un dato lo testimonia: l’ex Udinese ha il peggior passivo della Serie A tra il dato dei possibili gol derivanti dai tiri verso la porta e le reti incassate. Secondo quanto si legge sul ‘Corriere dello Sport’, Inzaghi starebbe pensando di lanciare Onana al suo posto, anticipando il ricambio generazionale previsto a fine stagione.