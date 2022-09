Calciomercato, annuncio dell’ex: “Voglio tornare all’Inter”

L’ex centravanti nerazzurro ha un solo obiettivo da raggiungere al termine di questa stagione all’Empoli, intanto segna il suo primo gol in Serie A

Fra i giocatori che hanno lasciato ancora una volta l’Inter in prestito nella appena conclusa sessione estiva di mercato per accrescere il proprio bagaglio di esperienze altrove c’è anche Martin Satriano.

Il giovane centravanti uruguaiano, fresco di maturazione tra le file del Brest assieme al compagno Agoumé, ha raggiunto l’Empoli dell’altro ex Pinamonti a mezzo di un accordo di prestito. Nell’ultima gara disputata contro la Salernitana ha segnato il suo primo gol in Serie A, dopo le altre quattro disputate a secco: “Abbiamo disputato una buona partita, avevo promesso che il gol sarebbe arrivato e infine ce l’ho fatta. Giocare a Salerno non è facile, ci siamo abbassati troppo dopo il gol subito ma con cuore e grinta la nostra squadra è riuscita a pareggiare. L’Empoli sa giocare a calcio, abbiamo attaccanti forti e faremo tanti gol. Siamo in crescita”.

Empoli bell’esperienza, ecco la promessa di Satriano

Satriano però non dimentica il passato all’Inter, a cui vorrebbe legare anche il suo futuro: “L’Inter ha tanti giocatori forti che stanno facendo bene. Io volevo giocare, ma prima di tornare in nerazzurro devo fare esperienza, macinare minuti e gol”.