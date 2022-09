Inter-Bayern, le quote dei bookmakers: il gol di Lautaro quotato 3 volte la posta

Inter-Bayern Monaco, i bookmaker vedono chiaramente favorita la squadra bavarese i tifosi nerazzurri sperano in Lautaro

In vista della sfida di Champions League valida per il primo turno del Gruppo C tra Inter e Bayern Monaco, dopo i precedenti poco positivi con l’arbitro francese, anche gli analisti del sito di scommesse Lottomatica/Better vedono chiaramente favorita la squadra allenata da Nagelsman.

La vittoria dei bavaresi è data a 1,85, mentre il successo della formazione di Simone Inzaghi è quotato addirittura più del doppio 3,90. Il pareggio, che sarebbe il terzo di fila per i tedeschi dopo quelli in Bundesliga che gli sono costati la leadership nel campionato a vantaggio di Borussia Dortmund e Union Berlino, è dato anch’esso alla medesima quota 3,90.

Nonostante la gara veda una favorita, chi non volesse rischiare il pronostico fisso ha diverse opzioni interessanti come l’over 2,5 dato a 1,45, quindi sembrerebbe molto scontata una gara ricca di reti, visto che l’under 2,5 è dato a 2,55.

Naturalmente, anche il gol è molto favorito quotato 1,47 contro il no gol dato a 2,50. Per chi volesse esagerare, l’opzione gol+over 2,5 è bancato a 1,60.

Per i coraggiosi, che magari puntano sul risultato esatto l’1-1 è quotato a 7,85, l’1-2 a 8,55 mentre il 2-1, come con il Tottenham, a 13,5.

Infine ecco le quote per i possibili marcatori della gara: la rete di Lautaro Martinez è quotata a 3, mentre per quanto riguarda il Bayern Monaco attenzione a Mané, una sua rete nel match è data a 2,50.