Rassegna stampa, i titoli sull’Inter di martedì 6 settembre

Dalla Gazzetta dello Sport a Tuttosport e al Corriere dello Sport: i titoli dedicati all’Inter dai quotidiani sportivi nazionali

La rassegna stampa di Interlive.it vi offre i titoli dedicati alla squadra nerazzurra sui quotidiani sportivi di oggi, martedì 6 settembre 2022.

GAZZETTA DELLO SPORT – “Inter: Inzaghi, tre idee per battere il Bayern. Con un Dzeko in più…”. “Malatrasi: Inter e Milan ok. Maignan super mi ricorda Sarti”. “INZAGHI NE PENSA TRE. Scossa in difesa e l’idea Micki, un’altra Inter per la storia”. “Podolski: Bayern favorito, ma nerazzurri al top anche senza Lukaku“. “Cori antisemiti a Firenze e Milano. Ora indaga la procura della Figc”. “DZEKO SA COME SI FA. Edin per la svolta Inter: nella notte più difficile l’ora dell’usato sicuro”.

CORRIERE DELLO SPORT – “Rummenigge: Inter-Bayern apertissima. Lukaku? Bella mossa”. “INTER, FURIA INZAGHI: VOGLIO LA FEROCIA. Dopo il ko nel derby il tecnico nerazzurro scuote la squadra. Esclusioni eccellenti? Non contro il Bayern…”. “Cori antisemiti: la procura apre l’inchiesta”. “Dzeko mette nel mirino il Bayern”.

TUTTOSPORT – “LAUTARO, LA CURA INTER. Inzaghi ha strigliato la squadra e si affida al bomber per il battesimo in Champions col Bayern”. “Per Lukaku speranza 1 ottobre”. “Musiala, presente e futuro del Bayern: fatale a Inzaghi e alla Lazio negli ottavi del 2021″.