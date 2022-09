Bivio Inzaghi: un pesante ko col Bayern può costargli l’Inter

Inzaghi e l’Inter difronte ad un bivio. Ecco come la panchina dell’attuale tecnico nerazzurro potrebbe seriamente iniziare a ‘traballare’

Reduci dall’aver raccolto nove punti in cinque gare di campionato – di cui sei con due neopromosse e altri tre con lo Spezia – l’Inter di Simone Inzaghi, ha nettamente bisogno di dare una più che concreta svolta ed è proprio per questo, che i nerazzurri guardano già in vista del match di Champions League di questa sera.

Da qui infatti, ad attendere gli attuali vice campioni d’Italia, ci sarà proprio il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann; provenienti anche loro da un insoddisfacente risultato; colto per 1-1 contro l’Union Berlin. A prescindere da questo però, il tecnico tedesco, non si trova certamente a percorrere la situazione che sta vivendo attualmente Simone Inzaghi, in quanto, lo stesso tecnico piacentino, potrebbe ben presto arrivare difronte ad un vero e proprio bivio.

Inter-Bayern, partita fondamentale questa per Inzaghi: cosa rischia il tecnico nerazzurro

Stando infatti a quanto riportato in mattinata da ‘Tuttosport’, quella di stasera – vale a dire la gara con il Bayern Monaco – potrebbe seriamente rivelarsi una svolta oppure di conseguenza, l’inizio di una vera e propria crisi, in quanto, nel caso in cui dovesse arrivare – per assurdo – una sonora sconfitta, la panchina dell’attuale tecnico dell’Inter, incomincerebbe a ‘scricchiolare’ sul serio. Diventa fondamentale quindi uno svelto ed opportuno cambio di rotta.