Calciomercato Inter, rinnovo Skriniar e riscatto Lukaku: doppio annuncio

Il calciomercato Inter ruota intorno al rinnovo di Skriniar e al riscatto di Lukaku dal Chelsea. Doppio annuncio ufficiale di Marotta

E’ preso per parlare di crisi, ma è innegabile che l’avvio di stagione dell’Inter presenti grossi problemi. Dentro e fuori dal campo. Se i risultati della squadra di Simone Inzaghi fin qui sono stati deludenti, anche sul terreno del calciomercato si registrano delle preoccupazioni.

Il tema più caldo è quello che riguarda il rinnovo del contratto di Milan Skriniar. A lungo il difensore centrale slovacco è stato nel mirino del Paris Saint-Germain nella sessione estiva appena conclusa, ma l’offerta del club campione di Francia non ha soddisfatto le richieste dell’Inter. Ora però urge trovare un accordo per il prolungamento, perché l’ex sampdoriano è in scadenza a giugno. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta professa ottimismo: “Riteniamo che Skriniar sia una parte importante dell’impianto di gioco della nostra squadra e faremo di tutto per tenerlo con noi. Ovviamente sarà importante anche la volontà del giocatore, ma credo che ci siano i presupposti per andare avanti insieme”.

Il Chelsea esonera Tuchel, Marotta fa il punto su Lukaku

Altro nodo da sciogliere è quello legato alla permanenza di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è tornato all’Inter in prestito per una stagione dal Chelsea, ma si parlava già di un gentleman agreement per prolungare la sua permanenza a Milano visti i problemi a Londra con Tuchel. Ieri, però, i Blues hanno esonerato il manager tedesco e le cose potrebbero cambiare: “E’ una notizia troppo fresca per dire quali effetti avrà adesso – prosegue Marotta – Per ora sfruttiamo il suo apporto, poi vedremo insieme al Chelsea: difficile fare pronostici oggi”.