Rassegna stampa, i titoli sull’Inter di giovedì 8 settembre

Dalla Gazzetta dello Sport a Tuttosport e al Corriere dello Sport: i titoli dedicati all’Inter dai quotidiani sportivi nazionali

La rassegna stampa di Interlive.it vi offre i titoli dedicati alla squadra nerazzurra sui quotidiani sportivi di oggi, giovedì 8 settembre 2022.

GAZZETTA DELLO SPORT – “Inter che incubo. Troppo Bayern: dopo il derby altro ko”. “TROPPO BAYERN, INTER CROLLA. Sane è imprendibile, altro ko dopo il derby. Europa subito in salita”. “Braccio in area di Skriniar: tocco fortuito non è rigore”. “Onana reattivo e fortunato, Kimmich è l’anima”. “INZAGHI, UN’ALTRA LEZIONE: Che forti loro… e che errori noi! Sì, la mia Inter poteva fare di più”. “ONANA: Scavalcato Handanovic. Estro e coraggio ma anche un brivido”. “Ahi D’Ambrosio: sesto autogol Inter in Champions”.

CORRIERE DELLO SPORT – “Sane micidiale, il Bayern stende l’Inter e San Siro fischia”. “L’INTER RESTA A GUARDARE. Inzaghi sceglie un assetto più prudente e rivoluziona la formazione fra turnover e bocciature. Ma i tedeschi si confermano di un altro livello”. “Serafico Turpin: Skriniaz-Brozo non è rigore”. “Tre indizi fanno una crisi”. “Onana felino, Dumfries male, Correa spreca”. “Inzaghi amaro: commessi troppi errori”. “Youth League: Inter, un pari di rimonta. Napoli ko”.

TUTTOSPORT – “Sprofondo Inter”. “INTER, E ANCORA GRAZIE ONANA! Sane giustiziere di Inzaghi. Il portiere evita la goleada”. “Bastoni, errori inspiegabili. Correa sbaglia tutto”. “Inzaghi: noi contratti all’Inter. E quanti errori: serviva la partita perfetta”.