Calciomercato Inter, la clamorosa rivelazione di Jordi Alba

Il terzino sinistro era stato accostato all’Inter nella sessione estiva di mercato, con il Barcellona che aveva mosso le proprie pedine a sua insaputa

Non è cosa rara che alcune operazioni di mercato vengano celate alla luce del sole, lontano da occhi indiscreti. Ma che un club tratti della cessione di un suo calciatore a sua totale insaputa è decisamente improbabile. Improbabile, non impossibile.

Questo è quanto è accaduto al terzino sinistro spagnolo Jordi Alba con il Barcellona: nel corso della sessione estiva di mercato il calciatore è stato offerto ad altre realtà, anche estere, senza che lui ne fosse a conoscenza. Una mossa subdola, per molti, della quale tuttavia Alba non si sorprende affatto: “Il club ha agito come ha ritenuto più opportuno. Io ho sempre desiderato rimanere al Barcellona ma il club guarda ai suoi interessi”.

Jordi Alba con professionalità: “Sorvoliamo, io sono fatto così”

“Voglio comunque sorvolare la vicenda, andare avanti. Non tutti lo fanno, ma io sono fatto così. Vorrei poter dire di più ma non posso”, aggiunge il difensore. Parole di profondo rispetto atte a non ledere l’immagine blaugrana, ma certamente intrise di una buona dose di rammarico per la modalità attraverso cui l’intera situazione è stata gestita. L’accostamento all’Inter, dunque, era fondato: non c’erano tuttavia le condizioni per far sì che l’operazione andasse a buon fine.