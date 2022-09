Cessione Inter, la mossa UFFICIALE della famiglia Zhang

Il dettaglio conferma le voci di corridoio sulla cessione dell’Inter, ora Zhang fa sul serio e fa appello alla Goldman Sachs

È passato appena un anno dall’ultima volta in cui le voci sulla cessione dell’Inter da parte della famiglia Zhang agli arabi di Pif si erano fatte tanto insistenti da sembrar vere. Ed un fondo di verità c’è stato, tant’è che poi la cordata si è ritirata dalla trattativa sul più bello per fiondarsi sulla realtà del Newcastle.

Da qualche settimana quelle stesse voci sono tornate a girovagare prepotenti nell’ambiente, tanto da parlare di cifre comprese tra gli 1,2-1,5 miliardi di euro. All’indiscrezione di una trattativa in stadio avanzato è infine giunta la conferma quest’oggi: con una breve annotazione sul proprio profilo Twitter, il giornalista Fabrizio Biasin da sempre vicino alla causa nerazzurra ha esplicitamente rivelato che “la famiglia Zhang ha dato mandato a Goldman Sachs per la cessione delle quote societarie”.

Inter in vendita, torna l’ombra del Pif

“Il processo è innescato”, incalza il giornalista, puntualizzando che non si possono ancora stimare i tempi per la risoluzione dell’operazione. Se così fosse, se il potente istituto bancario americano specializzato negli investimenti dovesse a sua volta far trapelare qualche dettaglio utile, è molto probabile che l’affare Zhang-Pif vada in porto piuttosto velocemente.