Radio 105: la famosa emittente sarà partner ufficiale del club nerazzurro

Inter, nuova collaborazione con la Radio più seguita d’Italia e per gli spettatori che saranno allo stadio ci sarà doppio spettacolo

In questo periodo non troppo positivo per l’Inter, reduce da due brutte sconfitte prima nel derby, abbastanza inaspettata e poi nella sfida d’esordio in Champions League contro il Bayern Monaco e questa poteva essere preventivabile, arriva una bella notizia anche se extra calcistica.

Radio 105, ha deciso di diventare emittente ufficiale della squadra.

La nuova collaborazione con il famoso marchio del mondo mediatico, è stata appena sottoscritto e sarà valida almeno per i prossimi due anni.

A partire da sabato 10 settembre e in tutte le gare che si disputeranno allo stadio Giuseppe Meazza di Milano della squadra nerazzurra Radio 105 parteciperà attivamente all’evento con un personale dj set. Ci saranno musica e animazione della famosa emittente, che intratterranno il pubblico prima della partita e nell’intervallo, in modo da rendere sempre più interessante lo spettacolo di chi partecipa attivamente all’incontro, anche nei momenti in cui non si svolge la gara.

Un connubio perfetto dunque tra la Radio che detiene il record di share in Italia con il club che ha il maggior numero di tifosi allo stadio, con il primato di spettatori nella stagione 2021/22 e che punta a ripetersi anche in questa appena iniziata.

Come dicevamo l’esordio assoluto di questa nuova collaborazione, avverrà nella giornata di domani durante la partita valida per la sesta giornata del campionato italiano tra Inter e Torino e per gli spettatori presenti allo stadio non ci saranno momenti morti, visto che potranno assistere sia ad un evento sportivo, che ad un momento più ludico con musica e animazione e non potranno sicuramente annoiarsi. Un motivo in più, per chi ne ha la voglia e la possibilità, per arrivare allo stadio con un po’ di anticipo.