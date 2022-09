Calciomercato Inter, Barella ad un passo dalla Premier

Barella e quel retroscena riguardante la Premier. Ecco cosa è accaduto all’Inter e al centrocampista sardo

Dopo aver visto i loro giocatori, essere stati veri e propri oggetti di discussione durante tutto il corso di questa estate, alla fine, possiamo dire che l’Inter è riuscita a cavarsela nel migliore dei modi.

Diciamo questo perché, dopo aver preso atto di tutti quelli che sono stati i numerosi ‘tira e molla’ da parte del Psg – e non solo – per gente come Alessandro Bastoni e Milan Skriniar – in primis – i nerazzurri, in linea di massima, non si sono fatti ‘sopraffare’ dall’interesse di alcun club europeo. Questa cosa poi – seppur nel silenzio più totale – è accaduta anche a Nicolò Barella nel bel mezzo di questa sessione di calciomercato ormai conclusasi.

Calciomercato Inter, Barella e quel retroscena sul Tottenham: cosa è accaduto tra lui e Conte

Stando infatti a quanto fatto presente da ‘Il Corriere dello Sport’ durante queste ultime ore, il Tottenham di Antonio Conte, durante quest’estate, ha fatto un tentativo per Nicolò Barella. Da lì infatti, il tecnico leccese, avrebbe fatto avanzare una richiesta d’informazioni importante da parte dell’intera dirigenza degli ‘Spurs’. Nonostante questo però, resta da dover dire inoltre che si è comunque trattato di un semplice sondaggio, in quanto, le richieste economiche fatte avanzare da parte dell’Inter, non hanno minimamente permesso ai ‘londinesi’ di farsi avanti del tutto.