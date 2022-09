Inzaghi esonerato a fine gara: “Inter finita, allenatore mediocre”

Le ultime Inter news sulla partita contro il Torino registrano nuove critiche a Simone Inzaghi. I tifosi su Twitter chiedono l’esonero

Nessuna reazione, anzi. Il primo tempo dell’Inter contro il Torino, se possibile, è ancora peggio di quanto fatto mercoledì scorso contro il Bayern Monaco. Nemmeno una occasione da gol creata nei primi 45 minuti dai nerazzurri e i tifosi iniziano a perdere la pazienza.

Nel mirino ci sono praticamente tutti i giocatori e, soprattutto, il tecnico Simone Inzaghi. Già alla lettura delle formazioni parte del pubblico di San Siro ha fischiato il nome dell’allenatore dell’Inter. Ma è sui social network che arrivano gli sfoghi dei tifosi nerazzurri di tutto il mondo. Su Twitter, in particolare, è di nuovo in tendenza l’hashtag #InzaghiOut, con migliaia di tweet di supporter che chiedono l’esonero a fine gara dell’ex laziale. Molti usano l’ironia, altri passano agli insulti, per tutti è una prova fin qui vergognosa: le accuse riguardano la mancanza di gioco e di idee, il modulo 3-5-2 che non viene mai aggiornato e le scelte di formazione. Ecco alcuni dei tweet riportabili:

Siamo bloccati mentalmente e questo 532 (perché è un 532) è troppo prevedibile. Urgono idee.#IMInter #InterTorino — Nunzio Corrasco (@ncorrasco) September 10, 2022

Cioè mi volete dire che Inzaghi per come fa giocare questa squadra non si merita quintali di fischi? #InzaghiOut#InterTorino — Spectrum (@multistadio) September 10, 2022

Ma quanto di merda gioca l’Inter? Lenti, noiosi, migliaia di passaggi all’indietro, camminano in campo #intertorino #inzaghiout — Emanuele (@manuelblu) September 10, 2022

Giochiamo come se non dovessimo dimostrare nulla.

Una sufficienza corredata da poca motivazione rispecchia l'allenatore che l'Inter ha in panchina. #inzaghiout #InterTorino — Spectrum (@multistadio) September 10, 2022

Che schifo, i nostri stanno letteralmente camminando in campo.#InzaghiOut — 𝙻𝚊 𝙿𝚊𝚗𝚝𝚎𝚛𝚊 SAUDITA (@OnanaSessuale) September 10, 2022

Non ci sono possibilità che l'Inter vinca oggi.

Si vede dalle facce e dagli occhi dei giocatori.

Inzaghi oggi rischia sul serio. #InzaghiOut#InterTorino — Spectrum (@multistadio) September 10, 2022