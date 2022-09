Inzaghi ne fa fuori quattro rispetto al Bayern: le probabili di Inter-Torino

Le probabili formazioni che i due tecnici di Inter e Torino manderanno in campo per per la sesta giornata di Serie A

Reduce dall’aver già affrontato ben cinque gare di campionato – più quella della scorsa sera contro il Bayern in Champions League chiaramente – l’Inter di Simone Inzaghi, torna quindi a puntare nuovamente i riflettori sulla Serie A; ed è proprio per questo che, ad attenderli, questa volta, ci sarà proprio il Torino di Ivan Juric.

Da qui, restano pochi – o addirittura nulli – i dubbi di giornata per Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino va infatti verso l’esclusione di Milan Skriniar dal 1′ al centro della difesa; ed è per questo che, sarà quindi lo stesso D’Ambrosio ad affiancare de Vrij e Bastoni. In porta invece, rinnovata fiducia al capitano Samir Handanovic. Per quanto riguarda il centrocampo invece, resta invariato il terzetto visto durante le ultime uscite (fatta eccezione con il Bayern). Ci riferiamo quindi ai tre interni di centrocampo che restano intoccabili; parliamo di Barella, Calhanoglu e Brozovic. Al momento poi, resta vivo il ballottaggio tra Darmian, Dimarco (e perchè no anche Gosens); mentre sull’altra fascia ci sarà proprio Denzel Dumfries dal 1′. Per quanto riguarda l’attacco invece, non ci saranno minimamente sorprese, in quanto verrà riconfermata la coppia Dzeko–Lautaro. Restano tre invece i cambi che Ivan Juric – ancora alle prese con una polmonite – dovrebbe effettuare rispetto alla gara contro il Lecce.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-TORINO

INTER (3-5-2): Handanovic;D’Ambrosio, De Vrij,Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, Lautaro. All: S. Inzaghi.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Sanabria. All: Paro.

ARBITRO: Ayroldi della sez. di Molfetta