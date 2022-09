Serena: “Milan, Juve e Inter hanno le stesse probabilità di vincere ma attenzione al Napoli”

By

Inter, l’ex attaccante Aldo Serena inserisce anche il Napoli nella lotta scudetto insieme ai nerazzurri alla Juve e al Milan

L’ex giocatore Aldo Serena ha avuto la ‘fortuna’ di giocare nelle quattro squadre di Milano e Torino. Nello specifico nel club nerazzurro, che lo prelevò dal Montebelluna nel campionato 1981/82 poi nel 1983/84 e infine dal 1987 al 1991; nel Milan nel 1982/83 e dal 1991 al 1993 dove terminò la carriera; nel Torino nel 1984/85 e nella Juventus dal 1985 al 1987.

Il calciatore, che ha lasciato un ottimo ricordo in tutti i quattro club in cui ha militato, è stato intervistato da Juventusnews24 per dare il suo parere sulla lotta al titolo del nostro campionato di serie A, che quest’anno potrebbe veramente vedere molti club coinvolti.

Queste le sue dichiarazioni: “Dopo queste poche giornate resto dell’idea che Milan, Juve e Inter abbiano le stesse probabilità di vincere. Ma ora inserisco anche il Napoli che questa estate avevo messo un gradino sotto alle squadre appena citate”.

In ogni caso, con un Mondiale da giocarsi tra novembre e dicembre, ci sono troppe possibili variabili che potrebbero completamente stravolgere le gerarchie di una stagione che si presenta già ricca di belle sorprese sia positive, che negative, ma soprattutto senza una squadra chiaramente favorita per la vittoria finale, come invece accadeva qualche anno fa.