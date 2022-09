Sentenza sull’Inter: “Qualificazione impossibile in Champions”

Il giornalista non le manda di certo a dire e va all’attacco. Tutte le dichiarazioni rilasciate a proposito dell’Inter

Dopo aver affrontato dapprima il Bayern Monaco ed in seguito il Torino durante tutto il corso di questa settimana, l’Inter di Simone Inzaghi, prova ora a ripartire da quel tanto di buono che è stato fatto e così facendo guarda già in vista dei prossimi impegni.

Proprio per questo, Handanovic e i suoi – reduci dalla vittoria di misura fatta registrare per 1-0 contro i ‘granata’ – rivolgono ora unicamente lo sguardo all’imminente match di Champions League; in programma il prossimo martedì alle ore 18:45 contro il Viktoria Plzen. Da qui poi, ciò che emergono fuori – in primis – sono alcuni bilanci ed è per questo, che a schierarsi apertamente questa volta, ci ha pensato proprio Giancarlo Padovan.

Padovan non ci sta e dice la sua: “Sono un sostenitore di Inzaghi, ma la qualificazione in Champions resta del tutto impossibile”

Dopo essere intervenuto a ‘Sky Sport 24’, il giornalista italiano Giancarlo Padovan, ha avuto tempo e modo di esprimere quello che è il suo parere a proposito dei nerazzurri. Queste le sue parole: “L’Inter ieri ha rischiato ed i fischi a fine primo tempo ne sono la testimonianza. Ha vinto, ma non è ancora uscita fuori dal tunnel. Oltre al risultato, c’è molto poco. Io sono un sostenitore di Inzaghi, ma per adesso l’Inter si basa soltanto sulle giocate dei singoli. Penso che vincerà contro il Viktoria Plzen, anche se sono dell’idea che la qualificazione agli ottavi di Champions sia impossibile. C’è ancora tanta strada da fare. Ma l’aver vinto senza aver subito gol dà molto coraggio”.