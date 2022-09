Champions League, designato l’arbitro di Viktoria Plzen-Inter

L’UEFA ha reso nota la designazione arbitrale per la seconda uscita della fase a gironi di Champions League tra Viktoria Plzen e Inter

Archiviata la magra vittoria in campionato contro il Torino, il tifo nerazzurro è adesso proiettato mentalmente alla prossima sfida della fase a gironi di Champions League in cui l’Inter sfiderà fuori casa il Viktoria Plzen. Il programma prevede il fischio d’inizio alle ore 18:45 del prossimo martedì 13 settembre.

Per l’occasione, l’UEFA ha designato un gruppo tutto svizzero guidato dal fischietto di Sandro Schaerer. Egli sarà coadiuvato da Zogaj ed Erni. Fahndrich quarto uomo, mentre San e Tschudi siederanno in sala VAR.

Schaerer per Viktoria Plzen-Inter, prima volta coi nerazzurri

Schaerer ha assunto la carica di internazionale nell’ormai lontano 2013 e vanta più di 30 presenze tra Champions League, Europa League e la neonata Conference. Lungo il suo cammino nella massima competizione per club ha sempre avuto l’onere e l’onore di dirigere scontri di un certo peso, in cui figuravano squadre del calibro di Barcellona, PSG, Juventus, City e Bayern. L’ultima risale allo scorso 6 settembre, in occasione di Celtic-Real Madrid vinta per 0-3 dai ‘Blancos’. Quella in Repubblica Ceca sarà la prima volta in cui incontrerà l’Inter. Quanto ai cartellini estratti, riporta una media di circa quattro ammonizioni a partita. Difficilmente tende ad estrarre rossi, sulla scia delle nuove direttive internazionali in ambito arbitrale.