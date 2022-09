Dall’Inter alla Juventus: individuato l’uomo giusto

L’Inter in questo inizio di stagione non è ancora riuscita a trovare la quadra definitiva sulla fascia sinistra dove Gosens non ha dato le giuste garanzie. La stagione è lunga e andranno fatte valutazioni mentre la dirigenza osserva qualche giovane interessante. Possibile sfida con la Juventus

La fascia sinistra dell’Inter ha subito una importante rivoluzione nei mesi scorsi con l’addio di Ivan Perisic a costo zero finito poi tra le braccia dell’ex nerazzurro Antonio Conte.

Una perdita non da poco per il club meneghino che a gennaio scorso aveva già acquistato Robin Gosens dall’Atalanta. Un nome di grido per una cifra importante che però finora in campo non ha pagato i giusti dividendi. Il tedesco ha faticato ad inserirsi in questi mesi e non ha ancora rispettato le aspettative, lasciando una sorta di vuoto di potere in fascia tutto da colmare.

Inzaghi in queste settimane sta provando a trovare la quadra giusta per la corsia mancina dove ha alternato anche Federico Dimarco e Matteo Darmian dirottato dall’altra parte, senza però riuscire ancora a trovare la giusta continuità di rendimento. L’assenza di Perisic si sente e i sostituti non riescono ancora definitivamente a raccoglierne il testimone.

Calciomercato Inter, a sinistra duello con la Juventus: Parisi dell’Empoli è in vetrina

Una mano per il prossimo futuro potrebbe arrivare dal mercato, dove qualche profilo è stato già accostato all’Inter nell’ultima finestra estiva. Profili come quello del giovane Fabiano Parisi dell’Empoli che potrebbe tornare presto in auge nelle prossime sessioni di trasferimenti. Il classe 2000 ha già ben impressionato nel corso della passata stagione prima di iniziare ancora meglio e con più consapevolezza in questa.

Titolare della fascia sinistra dei toscani, Parisi in passato ha attirato l’attenzione anche di Napoli e recentemente Juventus. Gli azzurri hanno ormai sistemato i loro problemi, mentre l’Inter dovrà tenere d’occhio Gosens e soci per tutta la stagione per poi lanciare eventualmente un affondo per il 21enne dell’Empoli tra un anno qualora ce ne fosse bisogno. Da fronteggiare soprattutto la concorrenza della Juventus col rischio beffa per entrambe. Sia Inter che bianconeri potrebbero pensarci concretamente per l’ennesimo duello di mercato tra le due storiche del calcio italiano.