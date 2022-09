Calciomercato Inter, annuncio a sorpresa: “Ho convinto Inzaghi a cedermi”

Le parole del centravanti nella conferenza stampa di presentazione toccano anche Inzaghi, la dirigenza dell’Inter e gli obiettivi per il futuro

Nonostante la grossa chiamata arrivata direttamente da Ronaldo al Valladolid, in Spagna, il centravanti scuola Inter non ha pensato su due volte alla sua nuova destinazione in prestito dal club nerazzurro.

Ed infatti oggi si trova felicemente al Bari, in Serie B, forte del buon rapporto di stima e fiducia del direttore sportivo Polito al quale aveva dato la parola sul buon esito dell’accordo. Nella conferenza stampa di presentazione ha così dichiarato: “È stato Ausilio ad avermi aperto le porte del prestito, Inzaghi non era assolutamente intenzionato a cedermi. Alla fine siamo riusciti a convincerlo. Un grazie a Polito”.

Calciomercato, Salcedo vuol meritarsi il riscatto del Bari

Poi l’attaccante ha ricordato gli istanti più belli della passata stagione e gli obiettivi futuri, senza accantonare neanche per un solo attimo il presente: “Sicuramente il gol più bello è stato quello contro il Verona, mentre ero allo Spezia. Voglio rivivere ancora quest’emozione giocando in casa, magari contro il Cagliari. In ogni caso, arrivare in Nazionale è l’obiettivo che mi sono prefissato. Nel frattempo voglio dimostrare a tutti il perché sono qui, starà a me farmi valere. Vedremo se meriterò il riscatto da parte di questo club”.