Pjanic ‘difende’ Dzeko: “Va sempre sfruttato dal 1′. E’ uno che fa la differenza”

Pjanic elogia Dzeko e dice la sua sul centravanti dellàInter. Ecco tutte le parole riservate da parte del bosniaco nei confronti del suo connazionale

Reduci dall’aver bagnato il proprio esordio stagionale in Champions League nella scorsa settimana, i nerazzurri, faranno visita questo pomeriggio agli attuali campioni di Repubblica Ceca del Viktoria Plzen.

Difatti, dopo essere stati sconfitti per 0-2 dal Bayern Monaco – sul proprio campo tra l’altro – Inzaghi e i suoi, mettono unicamente nel mirino il match di questa sera; in programma alle ore 18 contro il Viktoria Plzen. Così facendo insomma, l’Inter, darà il via al secondo turno della fase a gironi di Champions League; e questa volta, a dire la propria sul seguente match – ma non solo – ci ha pensato un ex avversario dei nerazzurri: vale a dire Miralem Pjanic.

Pjanic esce allo scoperto e dice la sua su Dzeko: “Averlo in squadra è un bene. Ha sempre sempre fatto gol ovunque sia andato”

Dopo essere intervenuto ai microfoni di ‘ESPN’, Miralem Pjanic, ha praticamente detto la sua sul proprio connazionale Edin Dzeko; soffermandosi da lì anche su Lukaku: “È un giocatore molto importante e che va sfruttato dal primo minuto. A partita in corso non è mai facile per nessun giocatore; ancora meno per uno come lui che ha bisogno di minuti. E’ uno che fa la differenza. Partire dalla panchina è una situazione del tutto nuova per lui, anche se ora con Lukaku infortunato sta trovando spazio. Averlo in squadra è sempre un bene. Ha sempre fatto gol ovunque sia andato, è affidabile. Ovvio che ci sia concorrenza all’Inter, ma lui è uno che ama competere”.