Rassegna stampa, i titoli sull’Inter di martedì 13 settembre

Dalla Gazzetta dello Sport a Tuttosport fino al Corriere dello Sport: i titoli dedicati all’Inter dai quotidiani sportivi nazionali

La rassegna stampa di Interlive.it vi offre i titoli dedicati alla squadra nerazzurra sui quotidiani sportivi di oggi, martedì 13 settembre 2022.

GAZZETTA DELLO SPORT – “Stasera a Plzen: Inter tutto su Lautaro“. “Inzaghi deve solo vincere se vuole sperare ancora: Servono dieci punti. Riecco Onana“. “INTER, CONTA SOLO VINCERE. Inzaghi e l’unica via per gli ottavi, Lautaro e Brozo gli uomini chiave”. “Grygera: Plzen solido, Chory perno del gioco”. “SKRINIAR, Milan e il rinnovo: Non è il momento di parlarne…”Ritorna Barella 280 giorni dopo il rosso a Madrid”.

CORRIERE DELLO SPORT – “Il nodo portiere agita Inzaghi”. “INZAGHI TRACCIA LA ROTTA: DIECI PUNTI. Rinfrancati dal successo in extremis con il Toro, i nerazzurri devono vincere a tutti i costi a Plzen”. “Skriniar: I tifosi mi conoscono…”. “Bilek: Contro Lautaro non possiamo distrarci”.

TUTTOSPORT – “Inzaghi a Plzen, Viktoria o guai. Inter già al bivio Champions dopo il ko con il Bayern“. “INZAGHI, LA RICERCA DELLA SERENITA’. La vittoria sul Torino è stata un brodino, serve subito un’altra conferma in Champions: Siamo nel girone più duro, ma vogliamo giocarcelo in tutto”. “La statistica del Plzen che spaventa l’Inter: da 16 mesi mai ko in casa”. “Martinez, ora in Champions”. “L’Inter di Chivu senza vittorie, serve la svolta”. “Skriniar e il futuro: Do tutto all’Inter“.