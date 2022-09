Stufi dell’atteggiamento irritante: “Barella in panchina un mese”

Le ultime Inter news sulla partita contro il Viktoria Plzen registrano nuove critiche a Barella. I tifosi su Twitter chiedono il cambio

L’Inter si trova meritatamente in vantaggio 1-0 grazie al gol di Dzeko alla fine del primo tempo della partita contro il Viktoria Plzen valida per la seconda giornata del gruppo C di Champions League. Ma non arrivano soltanto note positive dalla trasferta in Repubblica Ceca nei primi 45 minuti di gioco.

C’è un giocatore che sta convincendo poco fino a questo momento e si tratta di Nicolò Barella. Reduce da una prestazione non eccezionale contro il Torino, riscattata però dal grande assist nel finale per il gol decisivo di Brozovic, il centrocampista sardo è finito nel mirino di tantissimi tifosi nerazzurri sui social network. In particolare, su Twitter ci sono centinaia di commenti che accusano l’ex Cagliari di un atteggiamento sbagliato in campo anche verso i suoi stessi compagni e invocano la sostituzione da parte di mister Inzaghi. Ecco alcuni dei tweet riportabili:

Soffrire con una squadra del genere è inconcepibile.

Barella dove sei? — Mirko (@intervistaxever) September 13, 2022

barella non sarebbe titolare da loro — lekima (@scvgliaa) September 13, 2022

basta barella non ne posso più — Cravatta (@attavarc) September 13, 2022

A livello di costruzione di gioco male male siamo lentissimi e quelle poche volte che riusciamo sbagliamo pure. Ringraziamo Barella per l'ennesima giocata che sfrutta la difesa messa male dopo un'altra azione macchinosa conclusa male hahaha — El Trattore coccardato 🏆🇮🇹🏆🇮🇹 🚜 (@ElTrattore) September 13, 2022

Barella irritante…metti Aslani — SimoNeroblu78 (@SimoNeroblu78) September 13, 2022

Barella dovrebbe fare più panchina. Impresentabile adesso #PlzenInter — Zaza (@Zaza30401946) September 13, 2022

Barella si deve sedere almeno un mese in panchina. Ma rutt o cazz — Alessandro (@Alessan76040555) September 13, 2022