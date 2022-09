Inzaghi: “Come noi nessuno, sappiamo quello che vogliamo”

Le ultime news Inter registrano le dichiarazioni di Simone Inzaghi dopo il successo contro il Viktoria Plzen in Champions League

Più facile del previsto. L’Inter espugna il campo del Viktoria Plzen 2-0 con i gol di Dzeko e di Dumfries e raggiunge momentaneamente Bayern Monaco e Barcellona, impegnate stasera all’Allianz Arena’, a quota 3 punti nel girone C di Champions League.

Questa l’analisi della gara da parte di Simone Inzaghi ai microfoni di ‘Sky Sport’: “E’ una vittoria importante, sono stati bravi i ragazzi a rendere semplice una partita che non lo era. Qui nessuna squadra italiana aveva mai vinto prima. I ragazzi sono stati bravi a fare bene da subito contro un avversario che veniva da tre preliminari vinti. Vedo una squadra ordinata, compatta, che sa quello che vuole. I momenti difficili ci sono in tutte le partite, ma la squadra è riuscita a stare sul pezzo, sempre concentrata. Udinese? Domenica avremo un avversario di valore, in un ottimo momento. Abbiamo quattro giorni per prepararla e cercheremo di farlo nel miglior modo”.