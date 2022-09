Probabili formazioni Viktoria Plzen-Inter, Inzaghi fa turnover

Le ultime Inter news riguardano la formazione che ha in mente Inzaghi per la partita di Champions League contro il Viktoria Plzen

A meno di una settimana dal primo impegno, è già tempo per la seconda giornata di Champions League. Questo pomeriggio alle ore 18.45 allo stadio ‘Doosan’, l’Inter farà visita ai campioni di Repubblica Ceca del Viktoria nel match che apre il secondo turno del gruppo C della massima competizione europea per club.

Sono ben cinque i ballottaggi da decidere per Simone Inzaghi in merito alla formazione da opporre ai cechi, ma si prevede un ampio turnover rispetto alla gara contro il Torino. Tra i pali possibile nuova chance per Onana, che non aveva fatto rimpiangere Handanovic contro il Bayern Monaco. Nel terzetto arretrato solo Skriniar appare sicuro del posto, mentre gli altri due se li giocano De Vrij, Bastoni e D’Ambrosio. Sulla corsia di destra si giocano una maglia da titolare Darmian e Dumfries, mentre a centrocampo Mkhitaryan potrebbe far rifiatare Calhanoglu. Infine in attacco Correa è favorito su Dzeko per affiancare Lautaro Martinez in una coppia tutta argentina. Due, invece, i dubbi per Bilek: Havel in vantaggio su Holik per il ruolo di terzino destro, mentre come centravanti Chory si gioca il posto con Bassey.

Viktoria Plzen-Inter: le probabili formazioni

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernika, Jemelka; Kalvach, Bucha; Sykora, Vikanova, Mosquera; Chory. A disposizione: Tvrdon, Jedlicka, Tijani, Holik, Pilar, Cermak, Jirka, Ndiaye, Bassey. Allenatore: Bilek

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lautaro Martinez. A disposizione: Handanovic, Cordaz, D’Ambrosio, Acerbi, Dimarco, Bellanova, Gagliardini, Asllani, Calhanoglu, Dumfries, Dzeko. Allenatore: Inzaghi