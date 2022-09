In saldo a gennaio o gratis a giugno: pista a sorpresa per l’Inter

L’Inter vive una fase di transizione e le certezze di Simone Inzaghi sono per il momento poche. Anche il centrocampo non risponde sempre a dovere. Da Calhanoglu a Mkhitaryan: occhio al futuro e alle possibili occasioni

I conti per ora non tornano ancora in casa Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno già collezionato tre sconfitte in stagione tra campionato e Champions League, e vivono un momento transitorio che il tecnico ex Lazio dovrà essere bravo ad assorbire al meglio.

In particolare nella sfida europea persa contro il Bayern l’allenatore interista ha provato a muovere qualche pedina, con l’ingresso di Onana dal primo minuto, e relativa esclusione di Handanovic, ma anche con la fiducia riposta in Mkhitaryan al posto di Barella. Proprio il trequartista armeno è tra gli oggetti misteriosi fin qui in stagione. In ritardo rispetto ai colleghi a centrocampo, l’ex Roma è stato anche vittima di problemi fisici, ed in generale non è ancora apparso al meglio alla corte di Inzaghi.

Calciomercato Inter, restyling in mediana: l’occasione può essere Dani Ceballos

Mkhitaryan ha messo insieme fin qui 3 presenze totali senza gol e assist e 150 minuti complessivi raccolti. Arrivato come alternativa di lusso a Calhanoglu, l’armeno non ha ancora trovato il suo ritmo. Anche il turco, titolare sul centro sinistra della mediana, al netto del gol contro lo Spezia non si è ancora espresso con continuità sui suoi livelli.

Per gennaio o al più tardi la prossima estate, nel caso in cui Calhanoglu e Mkhitaryan non dovessero dare le giuste garanzie, potrebbe anche spuntare un’idea intrigante e a buon mercato dal Real Madrid. Si tratta di Dani Ceballos che come centrocampista di qualità potrebbe fare la mezzala. Scadenza 2023 per lo spagnolo, che se non rinnovasse col Real dove non trova praticamente spazio, potrebbe divenire una chance da provare a cogliere: senza un esborso pesante a gennaio o gratuitamente a giugno. Solo scampoli e spezzoni finora in stagione per Ceballos che ha raccolto 46 minuti totali.