Settima giornata Serie A: designato l’arbitro di Udinese-Inter

Designato l’arbitro di Udinese-Inter, gara valida per la 7′ giornata di Serie A

Durante questi ultimissimi minuti, sono state rese note le designazioni arbitrali della prossima giornata di Serie A. Sale ora l’attesa nello scoprire a chi sarà stata affidata Udinese-Inter, gara valevole per la settima giornata di campionato.

Per questa sfida infatti – con calcio d’inizio fissato alle ore 12:30 di domenica prossima – è stato scelto Paolo Valeri come giudice di gara. A lui il compito di dirigere quella che sarà la settima sfida consecutiva di campionato per entrambe le squadre. Da un lato troviamo la squadra di Andrea Sottil; la quale sta vivendo un vero e proprio momento d’oro, in quanto si trova soltanto a -1 dal primo posto – e reduce tra l’altro da una confortante vittoria maturata per 1-3 contro il Sassuolo – mentre dall’altra parte ci sarà la squadra capeggiata da Simone Inzaghi; reduce da un’importantissima vittoria – anche per come è arrivata più che altro – fatta registrare contro il Torino per 1-0.