Buu razzisti in Viktoria Plzen-Inter: la Uefa valuta sanzioni

Un nerazzurro finisce in preda ai brusii del pubblico. La Uefa valuta sanzioni nei confronti del Viktoria Plzen

Reduci dall’aver esordito durante la scorsa settimana in Champions League con uno 0-2 in favore del Bayern Monaco, i nerazzurri, nella giornata di ieri, sono stati in grado di uscirne vittoriosi dalla ‘Doosan Arena’ contro i padroni di casa del Viktoria Plzen.

Difatti, grazie alle reti siglate da Edin Dzeko e Denzel Dumfries – quest’ultima nella ripresa – i ragazzi di Simone Inzaghi, sono riusciti nell’intento di espugnare il campo degli attuali campioni di Repubblica Ceca; portandosi così a tre punti nel proprio girone (vale a dire in parità col Barcellona). In tutto questo però, ciò che è emerso – e che non ha minimamente fatto piacere ad alcun membro del gruppo squadra Inter tra l’altro – sono stati gli innumerevoli fischi razzisti nei confronti di Andrè Onana ed è per questo che si attendono soltanto alcuni provvedimenti.

Viktoria Plzen-Inter, fischi razzisti per Onana: la Uefa valuta alcune possibili sanzioni

Difatti, dopo che l’estremo difensore nerazzurro Andrè Onana, è stato vittima di fischi razzisti per tutto l’arco dei 90 minuti, la Uefa – dopo aver preso atto di tutto ciò – sta seriamente prendendo in considerazione l’idea di sanzionare la società del Viktoria Plzen; al punto, che già durante le prossime ore, potrebbero arrivare alcuni provvedimenti. Attesi quindi nuovi ed ulteriori sviluppi in merito a tutto ciò.