Clamorosa svolta Inter: ciao Milan, lo prende Inzaghi

Il giocatore dice definitivamente addio al Milan. Ecco che aumentano però le speranze di vederlo in un altro club di Serie A

Nonostante le tre sconfitte maturate in questo avvio di stagione, l’Inter di Simone Inzaghi, ad ora, si trova ancora coi piedi ben saldi in tutte le competizioni; in quanto, i nerazzurri, sono riusciti a dire la loro sin qui sia in campionato che in Champions League.

Difatti, gli attuali vice campioni d’Italia, seppur si trovino a distanza di due lunghezze dal trittico: Napoli, Atalanta e Milan, sono comunque gli stessi nerazzurri che si trovano posizionati a pari punti col Barcellona nel proprio girone di Champions League ed è proprio per questo che resta tutto aperto. Nonostante questo però, l’intera dirigenza dell’Inter, è comunque brava a gettare un occhio anche al di fuori del campo. A tal proposito quindi, ecco che la ‘Beneamata’ incomincia già a cautelarsi in vista della prossima stagione.

Calciomercato Inter, niente più Milan per Asensio: i nerazzurri ci pensano

In seguito al mancato accordo raggiunto tra Real Madrid e Milan per la cessione di Marco Asensio, la stella spagnola, si trova ora come ora in scadenza di contratto ed è proprio per questo che aumentano le probabilità di vederlo trasferirsi in un altro club a parametro zero. Non a caso, il suo agente Jorge Mendes, ha già incominciato ad offrirlo a qualche altra società, tra cui qualcuna appartenente al campionato di Serie A. In tal senso, sia Roma che Inter restano entrambe vigili sul da farsi. Si attendono quindi nuovi ed ulteriori aggiornamenti.