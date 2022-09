Inter, si cerca la svolta: i nerazzurri vanno a caccia di un altro importante dato

Ancor prima che incominci Udinese-Inter, i nerazzurri provano a fissare l’obiettivo e a far registrare di conseguenza un altro dato

Dopo aver accumulato 12 punti in queste prime sei giornate di campionato, i ragazzi di Simone Inzaghi, ora, non fanno nient’altro che guardare al futuro ed è per questo che, gli stessi nerazzurri, focalizzano il proprio sguardo già in vista della prossima giornata di Serie A; in programma contro l’Udinese.

Ad attendere l’Inter infatti, ci saranno proprio Andrea Sottil e i suoi, i quali sono reduci dalla pesante vittoria fatta registrare per 1-3 in quel di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Vittoria che così facendo, ha praticamente ‘catapultato’ i bianconeri alle spalle del trittico: Napoli, Atalanta e Milan. Da qui però, tutto ciò che occorre, è un focus più che approfondito sulla squadra di Inzaghi, in quanto, i nerazzurri, nell’arco di queste prime giornate, seppur si siano resi protagonisti di 4 vittorie, sono comunque andati incontro a 2 sconfitte (incassando in sostanza ben 8 gol).

Inter, Inzaghi va a caccia del terzo clean sheet consecutivo e chiede continuità: il punto sul momento di forma dell’Inter

Nonostante quindi, gli attuali vice campioni d’Italia, siano stati in grado di subire ben 8 gol in queste prime sei giornate di campionato, gli stessi nerazzurri, pur di provare a dare ulteriore continuità, vanno a caccia del terzo clean sheet consecutivo (dopo quelli fatti registrare con Torino e Viktoria Plzen). Proprio per questo, ecco che, i problemi difensivi, sembrerebbero ormai essere stati messi alle spalle – anche se non del tutto – grazie alle ottime prestazioni fornite sia da parte di Handanovic e Onana che dell’intera difesa.