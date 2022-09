Calciomercato Inter, scambio alla pari con la Juventus

I bianconeri si fanno avanti e provano a fare sul serio per un giocatore dell’Inter. Ecco l’offerta fatta trapelare da parte della Juventus alla corte nerazzurra

Complici entrambe di un avvio di stagione tutt’altro che semplice – chi più chi meno – ad ora, ne Juventus ne Inter, sono ancora riuscite a dare prova di tutto quello che è il loro potenziale ed è per questo che emergono fuori già i primi bilanci.

Difatti, seppur l’Inter risulti a sole due lunghezze dal primo posto, gli stessi nerazzurri, si sono già resi ad ora protagonisti di ben due sconfitte maturate in campionato. Discorso inverso invece per la Juventus, in quanto – nonostante risulti ancora imbattuta in Serie A – figura comunque all’ottavo posto momentaneamente. Ad accomunare entrambi i club però, sono state proprio le prestazioni sottotono offerte da diversi giocatori di queste due società. Proprio per questo, durante queste ultime ore, starebbe prendendo quota un sorprendente scambio.

Calciomercato Inter, spunta fuori lo scambio Mckennie-Gosens: la Juventus ci prova

Difatti, dopo aver preso atto di quelle che sono state le ultime prestazioni offerte da parte di Alex Sandro, la Juventus, si starebbe già guardando intorno; e così facendo, ha già puntato gli occhi su Robin Gosens (protagonista anche lui sin qui di un avvio sottotono). L’esterno tedesco infatti, al momento, sta faticando – e non poco – a trovare spazio nell’undici titolare di Simone Inzaghi ed è anche e soprattutto per questo che i bianconeri stanno pensando di potersi giocare la ‘carta’ dello statunitense (valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro).