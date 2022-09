Rinnovo Skriniar, c’è la svolta: occhio al pericolo Psg però

L’Inter osserva attentamente la situazione e prova a tenere tutto sotto controllo. Nel frattempo il Psg continua a ‘minacciare’ i nerazzurri per Skriniar

Continua a tenere banco in casa Inter la situazione legata al rinnovo di contratto di Milan Skriniar. Da tempo infatti, le due parti, hanno provato più e più volte a fissare l’incontro per il rinnovo di contratto del giocatore, anche se ad ora, non c’è ancora stata una vera e propria svolta.

Non a caso, a far da cornice a tutto ciò, ci ha pensato direttamente il Psg per un’estate intera. I parigini infatti, ancor prima che terminasse la sessione di calciomercato estiva, si sono fatti avanti in diverse circostanze, arrivando a mettere sul piatto un ingaggio che si aggira circa tra i 9 e i 10 milioni di euro. Dopo essere giunti a questo punto però, le intenzioni dell’Inter restano del tutto chiare; ed è per questo che si sta già andando incontro ad una nuova soluzione.

Calciomercato Inter, i nerazzurri provano a ‘blindare’ Skriniar: la situazione

Dopo aver fatto tutta questa serie di premesse insomma, è più che lecito dire che l’Inter, non ha la minima intenzione di perdere Milan Skriniar a parametro zero – visto che il suo contratto scadrà nel 2023 – ed è per questo che si è già incominciato a parlare del suo rinnovo. Non a caso, già durante la sosta nazionali – oppure a stretto giro – sia l’entourage del giocatore che l’intera dirigenza nerazzurra, potrebbero incontrarsi; con quest’ultima che – stando anche a quanto fatto presente da ‘La Gazzetta dello Sport’ – potrebbe arrivare a mettere sul piatto un ingaggio pari a circa 7,7 milioni di euro a stagione più altri eventuali bonus che potrebbero permettergli di arrivare a 9.