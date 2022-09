Sabatini: “Dybala un campione. Sull’Inter? Cosa si sono persi sia loro che la Juve”

Sabatini esce allo scoperto e dice la sua sullo strepitoso momento di forma di Paulo Dybala. Da lì la parentesi sui nerazzurri

Nonostante le tre sconfitte totali maturate durante quest’inizio di stagione, l’Inter di Simone Inzaghi, ad ora, può dire di essere ancora coi piedi ben saldi in qualsiasi altra competizione.

Difatti, dopo le due sconfitte maturate in campionato – e con il ko fatto registrare in Champions contro il Bayern tra l’altro – i nerazzurri, si trovano comunque a due sole distanze dalla vetta. Per loro domani, è in arrivo però un’occasione non da poco, in quanto, ad attenderli, ci sarà proprio l’Udinese di Andrea Sottil; posizionata momentaneamente a +1 su di loro. Nel frattempo, ad aver ‘abbandonato’ il tema campo, ci ha pensato per un attimo Walter Sabatini, il quale ha potuto soffermarsi sulla sessione di calciomercato svolta dall’Inter; facendo poi un focus su Dybala.

Sabatini all’improvviso: “Dybala un cecchino. Sul mancato passaggio all’Inter? Chiunque non lo abbia si pente”

Dopo essere intervenuto direttamente ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex dirigente nerazzurro Walter Sabatini, ha da lì praticamente detto la sua su Paulo Dybala e non solo: “Dybala è un campione. Sarei rimasto sorpreso se avesse fatto male. E’ davvero forte e sta riuscendo a far emergere tutto il suo potenziale alla Roma. Non mi piace entrare nelle vicende dei club e qui faccio riferimento sia a Juve che Inter. Dico solo che per uno come lui, si pentono tutti quelli che non ce l’hanno, ma comunque andare alla Roma non è mai una seconda scelta; al punto che è pronto a fare altri 100 gol in Serie A con quella maglia”.