Brozovic, problema in allenamento: a rischio per Udinese-Inter

Le ultime Inter news sulla partita contro l’Udinese di domani riguardano il problema accusato da Brozovic nell’allenamento della vigilia

Non solo Hakan Calhanoglu. Simone Inzaghi potrebbe essere costretto a fare a meno di un altro centrocampista titolare per la trasferta di domani all’ora di pranzo alla ‘Dacia Arena’ contro l’Udinese.

Secondo quanto appreso da ‘Sport Mediaset‘, infatti, nella seduta di allenamento di questa mattina finita da poco, Marcelo Brozovic avrebbe accusato un problemino che lo mette in dubbio per la sfida contro i bianconeri. Il numero dell’Inter dovrebbe comunque essere convocato e partire con il resto dei compagni per il Friuli e una decisione verrà presa soltanto domani. Difficile che Inzaghi possa rinunciare a Brozovic in una partita così importante, sebbene il nazionale croato sia anche in diffida e dopo la sosta ci sia lo scontro diretto con la Roma di Mourinho. In ogni caso scalda i motori il giovane Asllani.