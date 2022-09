Udinese-Inter 3-1 Handanovic: “Poche chiacchiere e al lavoro”

By

Udinese-Inter, il capitano Samir Handanovic si è presentato ai microfoni di InterTv per commentare questa brutta sconfitta

Nella sfida della Dacia Arena, valida per la settima giornata del campionato italiano la sempre più sorprendente Udinese di Sottil batte 3-1 l‘Inter di Inzaghi, ribaltando il gol su punizione di Barella. Il capitano della squadra nerazzurra Samir Handanovic si è presentato ai microfoni di InterTv e non ha cercato nemmeno giustificazioni o scusanti per questa ennesima sconfitta in stagione.

Queste le dichiarazioni iniziali del portiere sloveno: “Oggi potevamo dire tante cose. Diciamo che l’Udinese ha vinto meritatamente. Hanno fatto di più di noi e hanno vinto tutto quello che c’era da vincere in una partita, dai duelli alle seconde palle. Abbiamo sbagliato troppo tecnicamente, poi la partita è stata decisa da due calci piazzati ma una squadra come la nostra non si può permettere queste situazioni“.

Gli hanno domandato, quali errori sono stati fatti all’interno della gara e lui ha spiegato: “Abbiamo sbagliato troppo. E quando sbagli troppo dai qualcosa in più agli avversari che oggi hanno fatto più di noi e hanno meritato di vincere. È una squadra che riparte e ha fatto tanto sulle ripartenza, poi magari non avevamo controllo della partita, non abbiamo ritmo e la loro intensità era più forte della nostra”.

Gli hanno chiesto, in che modo si può ripartire dopo l’ennesima delusione di questa stagione e lui ha risposto: “Come sempre dopo le sconfitte ti devi mettere a lavorare sul campo perché è l’unica via d’uscita. E in campo andiamo giocatori e allenatore, quindi poche chiacchiere e al lavoro”.