Salta la firma col Barcellona: Marotta lo porta all’Inter

Il giovane calciatore è uno degli astri in ascesa lanciati da Xavi che hanno stregato la Liga spagnola, l’Inter ne segue le gesta per l’affondo estivo

Non poteva aspettarsi esordio migliore con la maglia della Prima Squadra del Barcellona, dopo anni di gavetta nella ‘cantera’ e nella formazione B del colosso catalano. Con tre assist in cinque presenze, Alex Balde è uno dei calciatori che hanno maggiormente sorpreso e il tecnico Xavi non può che andarne fiero. L’ex stella blaugrana ha davvero occhi attenti per i prodotti del suo vivaio.

Ma adesso che le attenzioni sono tutte su di lui, in molti si aspettano che la firma per il suo rinnovo fino al 2027 salti al più presto. Le intenzioni del calciatore e del club ci sono tutte, ma sul mercato mai dire mai. Nel caso in cui non si concretizzasse l’accordo, l’Inter sarebbe uno dei club internazionali di rilievo maggiormente interessati al suo profilo per l’estate 2023 come alternativa ad un Gosens su cui pendono alcuni dubbi.

Calciomercato Inter, Alex Balde idea per la fascia

Il costo del suo cartellino non è affatto proibitivo (al momento si attesta intorno ai 5 milioni di euro, ma è in rapida crescita) ma c’è da superare il grosso scoglio rappresentato dal tecnico e dalla dirigenza spagnoli. Secondo il progetto di valorizzazione della cantera, infatti, il Barcellona è estremamente restio a vendere i propri baby talenti. Anzi, c’è tendenza a porre sulle teste dei calciatori clausole rescissorie estremamente alte onde evitare che club rivali possano appropriarsene.