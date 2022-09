Croazia-Danimarca: Brozovic in campo con la sua Nazionale si gioca il primo posto

Inter, inizia la sei giorni di gare valide per la Nations League e questa sera Marcelo Brozovic sarà in campo con la sua Croazia

Oggi con Kazakistan-Bielorussia alle ore 16, inizierà la quinta giornata della Nations League con le gare che si disputeranno nei prossimi tre giorni.

La sesta giornata invece comincerà domenica, per terminare martedì e dare gli ultimi responsi, con le prime quattro squadre dei quattro gironi della League A che si giocheranno la competizione nelle semifinali e finale e le ultime che retrocederanno nei gruppi inferiori, a parte naturalmente le squadre che giocano nella League D che non possono retrocedere.

Per quanto riguarda le partite odierne, un occhio di riguardo merita sicuramente la sfida del Gruppo 1 di League A che vale il primo posto tra la Croazia e la Danimarca a Zagabria, con la squadra del Nord-Europa che ha 2 punti di vantaggio sugli ex jugoslavi. Sarà anche un incontro che vedrà in campo un calciatore nerazzurro come Marcelo Brozovic e due ex come Ivan Perisic e Christian Eriksen.

Queste le probabili formazioni:

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, J. Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Andersen, Nelsson; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Skov Olsen, Braithwaite, Damsgaard.

La partita verrà trasmessa in diretta sul canale Sky football, o su Now Tv.