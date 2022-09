Zhang ad Appiano, ma assente al vertice Inzaghi-dirigenza

Inter, il presidente Steven Zhang è arrivato a Milano e si è subito recato al Suning Training Centre per parlare con Inzaghi e i giocatori

Il presidente dell’Inter Steven Zhang è arrivato questa mattina in Italia e si è recato subito al Suning Training Centre di Appiano Gentile, dove ha incontrato la squadra o meglio gli otto giocatori rimasti a disposizione di Simone Inzaghi dopo le partenze dei Nazionali. Il presidente ha voluto infondere nuova stima e supporto morale ai calciatori e al tecnico. Quindi ha pranzato con tutto lo staff, i giocatori e la dirigenza nerazzurra.

Il numero 1 della squadra milanese, ha però preferito non rimanere per la riunione tecnica che si è svolta fra Simone Inzaghi e la dirigenza, che sembra essere ancora in corso e ha lasciato il centro sportivo subito dopo il pranzo.

Sicuramente nei prossimi giorni avrà tempo e modo per parlare del futuro della società, anche riguardo le voci di una possibile vendita delle quote di maggioranza del club meneghino e degli eventuali possibili acquirenti. Le voci, ma sono solo voci, dicono che la vendita sia stata già concordata, ma si aspetta la pausa per il Mondiale per confermarle e avere due mesi di tempo per rimettere a nuovo il club, magari con l’innesto di qualche nuovo dirigente e di capitali per le casse nerazzurre.