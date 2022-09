Zanetti: “Questa la verità su Dybala all’Inter. Inzaghi? Ecco il piano”

Le dichiarazioni del vice presidente dell’Inter dalle passate vicende di mercato alla situazione attuale della squadra di Inzaghi

Javier Zanetti è stato uno dei protagonisti del Festival dello Sport organizzato da ‘La Gazzetta dello Sport’ nella meravigliosa cornice di Trento. Nell’occasione il vice-presidente dell’Inter ha discusso ampiamente di varie tematiche relative al proprio club, spaziando non soltanto sulle operazioni di mercato concluse (e non) nel corso della passata sessione estiva ma anche sul ruolo di Inzaghi e lo stato di salute generale della squadra in questa prima fase di campionato.

“Ammetto che c’è stata una trattativa con Paulo Dybala, prima che mettessimo in atto il ritorno di Lukaku. Con lui l’attacco era completo. In ogni caso ora lo vedo bene a Roma, sento che sotto la guida di Mourinho possa fare grandi cose”, ha dichiarato Zanetti sul connazionale.

Poi ha tenuto a condividere l’ingrediente segreto che manca a questa Inter: “Come faremo a rilanciarci? Ora ve lo dico: dobbiamo essere consapevoli della nostra forza. Dobbiamo dimostrarci una squadra resiliente e umile. Il resto dipenderà dalla nostra capacità di renderci protagonisti, io sono convinto del fatto che ci siano tutti i presupposti per poterlo fare”.

Sempre Zanetti: “Viaggiamo tutti nella stessa direzione”

Dulcis in fundo il vice-presidente dell’Inter ha precisato che Inzaghi non è mai stato in dubbio: “Abbiamo sempre avuto grande fiducia nei suoi confronti. Meriti e demeriti non sono mai di una sola persona. C’è un gruppo alla base che ha degli obiettivi molto chiari e viaggiamo tutti nella stessa direzione”.